В ООН осудили нападение на премьера Словакии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил резкое осуждение в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак в ответ на запрос ТАСС.

«Мысли генерального секретаря обращены к премьер-министру и его близким в этот трудный момент», — сказал Хак.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован нападением на Фицо. Глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб также отмечала, что покушение на премьер-министра Словакии должно быть расследовано, а виновные — понести наказание.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Словацкий премьер получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее Зеленский осудил покушение на Фицо.