Виктория Боня рассказала, получит ли ее дочь гражданство России

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с NEWS.ru, что у ее дочери Анджелины нет российского паспорта.

Боня заявила, что на данный момент ее дочь является исключительно гражданкой Монако. Однако знаменитость хочет оформить своему ребенку российский паспорт.

Боня упомянула слух о том, что ее якобы пытаются «выгнать» из Монако. Телеведущая уверила, что в ее ситуации это невозможно.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах.

15 мая Боня сообщила, что разобралась с документами и уже на этой неделе вернется в Монако.

Боня проживала в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Виктория Боня захотела исправить асимметрию губ.