Тарасова сомневается в том, что Щербакова продолжит карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Анне Щербаковой скорейшего выздоровления после операции на голеностопе, передает «Матч ТВ».

«Желаю Анне скорейшего выздоровления и удачи, чтобы восстановление прошло успешно. Она, конечно, поправится, будет кататься. Но другой вопрос в том, будет ли она выступать дальше», — сказала Тарасова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Алина Загитова сделала заявление об участии в шоу Этери Тутберидзе.