Фигуристка Щербакова перенесла операцию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала в своем Telegram-канале о том, что она перенесла операцию на голеностопе.

«Со мной все хорошо, за меня можно больше не переживать. Меня ждет восстановление», — сказала Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее иностранная фигуристка порадовалась отсутствию россиян на турнирах.