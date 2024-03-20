Российский нападающий вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона в НХЛ

В ночь с 19 на 20 марта «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостях обыграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:3.

В составе победителей дублем отметился Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров стал автором заброшенной шайбы и трех результативных передач. Это позволило россиянину вернуться на первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 67 матчей отметившись 41 заброшенной шайбой и 77 результативными передачами. После сегодняшнего матча «Тампы» на второе месте опустился нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 117 очков (42+75). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 108 очками (26+82). Топ-5 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (38+56).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку(113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее в КХЛ рассказали, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки.