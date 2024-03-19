«Вы игру видели»: Карпин о невызове в сборную России нападающего «Спартака» Соболева

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал непопадание нападающего «Спартака» Александра Соболева в список национальной команды на мартовские сборы. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Почему не вызвали Соболева? Соболев сыграл в Санкт-Петербурге, вы игру видели. На следующий матч не попал в состав. Учитывали и сборы, и те две игры. Важно еще и физическое состояние», — сказал Карпин.

В мартовских матчах Карпин сможет рассчитывать на нападающих Федора Чалова, Константина Тюкавина и Ивана Сергеева.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте 2024 года сборная России проведет два товарищеских матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии — участником чемпионата Европы 2024 года, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее Карпин объяснил, почему не вызывал Захаряна в сборную России.