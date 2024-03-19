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МОК назвал Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт

МОК обвинил Россию в политизации спорта посредством организации Игр дружбы

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Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что Россия будет использовать Игры дружбы в рамках политической пропагандистской кампании. Об этом указано в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

«Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех спортсменов-олимпийцев мира, однозначно выступает против использования спортсменов для политической пропаганды», — указано в заявлении.

В сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге пройдут Игры дружбы. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Глава МОК Томас Ранее Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России.

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