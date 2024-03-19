Глава МОК заявил, что не контактирует с Кремлем и ОКР

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что никакие переговоры с Кремлем или Олимпийским комитетом России (ОКР) не ведутся. Его слова приводит издание Le Monde.

«С членами Олимпийского комитета России нет никаких контактов, они отстранены. Спортсмены будут приглашены МОК индивидуально по согласованию с международными федерациями. С Кремлем также не было обмена мнениями в течение нескольких лет, учитывая то, что произошло ранее», — заявил Бах.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России.