«Авангард» уволил главного тренера после поражения со счетом 0:7

Омский «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Информация об этом появилась в Telegram-канале клуба.

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме. После восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», — указано в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

18 марта «Авангард» проиграл со счетом 0:7 во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». «Локомотив» в серии до четырех побед повел со счетом 2-0. Следующий матч серии состоится 20 марта в Ярославле.

«Авангард» является обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21. «Локомотив» в сезоне-2008/09 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее тренер «Авангарда» поставил своей команде кол после разгрома от «Локомотива».