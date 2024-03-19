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Пропавший воспитанник ЦСКА найден мертвым

Пропавший воспитанник ЦСКА Петухов найден мертвым

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ЦСКА

Тело пропавшего баскетболиста клуба «Барнаул» Антона Петухова обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Тело спортсмена была найдено утром 19 марта в районе села Частоостровское в Емельяновском районе. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что погибший — пропавший в конце декабря Петухов.

Спортсмен пропал в ночь с 30 на 31 декабря. Он ушел из дома в районе 03:30 по местному времени и перестал выходить на связь. 4 января появилась информация, что спортсмен упал в реку Ениcей c Октябрьcкого моcта.

Петухов — воспитанник баскетбольного клуба ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2020 по 2023 год. Баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Петухов и тренер дубля ЦСКА Александр Герасимов вместе перебрались в баскетбольный клуб «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне суперлиги 20-летний форвард сыграл шесть матчей.

Ранее сообщалось, что умер тренер клуба КХЛ, который встречался с теннисисткой Соболенко.

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