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Глава Медиалиги назвал фаворитов Кубка Гагарина

Глава Медиалиги Осипов назвал «Динамо» и «Авангард» фаворитами Кубка Гагарина

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в интервью Legalbet заявил, что считает наиболее вероятными претендентами на победу в Кубке Гагарина — 2024 две команды.

По его мнению, из-за введения перекрестного плей-офф со стадии четвертьфинала оценить уровень конкурентноспособности команд стало сложнее.

«Раньше все было проще, выбираешь команду с Запада и с Востока. Сейчас все перемешалось и сложнее предсказать. Мне кажется, «Динамо» или «Авангард», — заявил Осипов.

После завершения сезона в КХЛ сборная России по хоккею соберется для проведения товарищеских матчей, но пропустит ЧМ-2024. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Динамо» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

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Хоккей. КХЛ
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