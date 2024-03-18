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Российский хоккеист признан первой звездой недели НХЛ

Хоккеист «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт лиги.

На прошлой неделе Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.

Второй звездой недели стал Коннора Бедард из «Чикаго». Замкнул тройку голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

В ночь на 15 марта «Тампа» в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3. Кучеров в этом поединке набрал пять очков, отдав четыре результативные передачи и единожды лично поразив ворота соперника.

26 февраля Кучеров повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, который единолично принадлежал игроку «Вашингтона» Александру Овечкину. На счету Овечкина и Кучерова по четыре сезона с этим показателем.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, набрав 78 очков. «Бостон» располагаются на третьем месте, имея в активе 95 баллов.

Ранее Кучерова называли одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку в НХЛ.

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