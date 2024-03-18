Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван критерий вызова футболистов в сборную России

Экс-глава РФС Колосков: тренер сборной Карпин вызывает тех, кто ему нужен

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о критериях вызова футболистов в сборную России. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что для главного тренера национальной команды Валерия Карпина результативность не играет ведущей роли.

«Результативность — не главный критерий для попадания в итоговый состав сборной. Карпин принимает решения, за которые он в ответе. Раз футболиста вызвали, значит, он нужен. У меня в целом нет каких-либо удивлений, почему, например, этого игрока вызвали на матчи с Сербией и Парагваем, а другого — нет. Посмотрим, кто и как себя покажет в самих встречах», — сказал Колосков.

Эксперт отметил, что затрудняется комментировать действия и решения главного тренера сборной. По его мнению, Карпин вызывает тех игроков, которые нужны ему для достижения необходимых результатов. Рассматривая в качестве примера вызов в сборную Арсена Захаряна и Алексея Миранчука, Колосков заметил, что нет ничего страшного в невысокой результативности этих футболистов. Он убежден, что каждый покажет свой лучший футбол по мере готовности и возможностей.

21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, что футболист «Спартака» сыграет против сборной России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами