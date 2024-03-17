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В России рассказали, какой вывод можно сделать по матчу Медведева и Алькараса

Вице-президент ФТР Селиваненко оценил предстоящий матч Медведева и Алькараса

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REUTERS/Shannon Stapleton

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что невозможно сделать предсказания по финалу турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас, на основе прошедших матчей. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Никогда не понимаю такую постановку вопроса и попытку делать выводы и предсказания финала, основываясь на предыдущих матчах турнира. Единственный вывод, который можно сделать — это то, что Алькарас и Медведев на пути к финалу выглядели лучше всех остальных в Индиан-Уэллсе. Все решится сегодня на корте», — сказал Селиваненко.

Финальный поединок состоится 18 марта, ориентировочное время начала — 00:00 по московскому времени. Стоит отметить, что год назад в финале этого турнира также встречались Медведев и Алькарас, победа досталась испанскому спортсмену.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — пятый (5010 очков).

Ранее Медведев заявил, что будет готов к битве с Алькарасом.

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