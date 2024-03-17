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Клаудиньо проголосовал на выборах президента России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России

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РИА Новости

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщает Sport24.

Футболист пришел голосовать на УИК для граждан без регистрации на территории Российской Федерации.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. 19 сентября 2022 года «Зенит» подтвердил информацию о том, что футболист хочет получить российское гражданство, а спустя полгода указом президента России Владимира Путина полузащитнику оно было предоставлено. Вместе с ним гражданином РФ стал ушедший в «Аль-Хиляль» бразилец Малком.

Стоит отметить, что Клаудиньо является олимпийским чемпионом 2020 года в составе сборной Бразилии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел все 20 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. «Зенит» с 40 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч петербургский клуб проведет на домашнем стадионе против самарских «Крыльев Советов» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, игра состоится 31 марта.

Ранее Андрей Аршавин объяснил, почему не голосовал на выборах президента России.

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