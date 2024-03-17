Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщает Sport24.

Футболист пришел голосовать на УИК для граждан без регистрации на территории Российской Федерации.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. 19 сентября 2022 года «Зенит» подтвердил информацию о том, что футболист хочет получить российское гражданство, а спустя полгода указом президента России Владимира Путина полузащитнику оно было предоставлено. Вместе с ним гражданином РФ стал ушедший в «Аль-Хиляль» бразилец Малком.

Стоит отметить, что Клаудиньо является олимпийским чемпионом 2020 года в составе сборной Бразилии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел все 20 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. «Зенит» с 40 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч петербургский клуб проведет на домашнем стадионе против самарских «Крыльев Советов» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, игра состоится 31 марта.

Ранее Андрей Аршавин объяснил, почему не голосовал на выборах президента России.