В России призвали подать в суд на слова фигуристки Хендрикс о допинге в России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова раскритиковала бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс за обвинения России в допинге. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Есть презумпция невиновности. И если допинга не выявлено у Щербаковой и Трусовой, то можно судить Хендрикс за то, что она такое говорит про чистых спортсменок. Это нонсенс, просто неприлично. На нее надо в суд подавать! Так что пускай соревнуется, пускай улучшается и будет выигрывать. В себе надо искать, а не в других — это принцип больших спортсменов», — сказала Бестемьянова.

Хендрикс удивилась, как российские фигуристки могут делать элементы на льду без допинга.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее фигурист Галлямов посмеялся над высказываниями бельгийки Хендрикс о соотечественниках.