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Голкипер Лунев рассказал о провокациях в Германии

Голкипер Лунев заявил, что его провоцировали из-за русских номеров на машине

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Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь сборной России и азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев признался, что во время проживания в Германии ездил на машине с русскими номерами.

«В городе бывали случаи на дороге. Эксцессов не было, провокации, фразы, жесты. Как они узнавали, что русский? Ездил на русской машине, перевез свою. Показывали средний палец. Один раз стояли в пробке, водитель из рейсового автобуса, немец, с козлиной бородкой и кольцом в носу высунулся, неформал, начал махать руками, визжать. Была мысль остановиться и спросить, что он хочет. Без российских номеров вообще спокойно», — сказал Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала.

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