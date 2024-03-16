В Госдуме раскритиковали мэра Парижа за «гостеприимство»

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что мэр Парижа Анн Идальго должна каждого спортсмена встречать с распростертыми объятиями на Играх 2024 года. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как можно расценивать это глупое высказывание мэра Парижа? Ее можно понять, она боится провокации, так как в городе есть проблемы с безопасностью. Хотя раньше Идальго и президент Франции Макрон заявляли, что ждут всех спортсменов из разных стран. Мэр Парижа Идальго не должна обсуждать данную тему, она должна с распростертыми объятиями встречать спортсмена из любой страны», — сказал Свищев.

Мэр Парижа Анн Идальго ранее призналась, что предпочла бы, чтобы российские спортсмены не приезжали на Игры летом 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в Госдуме заявили, что МОК и главу Франции Макрона будут шантажировать из-за россиян.