Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, почему встреча «Реала» с «Ман Сити» не будет досрочным финалом Лиги чемпионов

Экс-футболист Деменко: «Реал» — «Ман Сити» — главная пара четвертьфиналов ЛЧ

close
100%
Carl Recine/Reuters

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал пару «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» главной в четвертьфиналах Лиги чемпионов по итогам прошедшей в штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевки.

«Наверное, особняком на первом месте стоит пара «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Тут даже нет вопросов. Нельзя говорить, что это досрочный финал, потому что есть такие моменты: допустим, пройдет «Реал» и выйдет на «Атлетико». Никто же не скажет, что здесь «королевский клуб» на сто процентов победит?! Или против того же «ПСЖ». Но это один из матчей главных фаворитов. Тут они попали в ситуацию, когда примерно равные шансы на победу и поражение. Это самая равная и главная пара из всех», — считает Деменко.

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» сыграют в третьем розыгрыше плей-офф подряд. В сезоне-2021/22 дальше прошел испанский клуб, в турнире-2022/23 сильнее были англичане. Интересно, что победитель этого противостояния впоследствии обязательно выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее в «Манчестер Сити» назвали позором жеребьевку Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами