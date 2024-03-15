Названа причина, почему встреча «Реала» с «Ман Сити» не будет досрочным финалом Лиги чемпионов

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал пару «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» главной в четвертьфиналах Лиги чемпионов по итогам прошедшей в штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевки.

«Наверное, особняком на первом месте стоит пара «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Тут даже нет вопросов. Нельзя говорить, что это досрочный финал, потому что есть такие моменты: допустим, пройдет «Реал» и выйдет на «Атлетико». Никто же не скажет, что здесь «королевский клуб» на сто процентов победит?! Или против того же «ПСЖ». Но это один из матчей главных фаворитов. Тут они попали в ситуацию, когда примерно равные шансы на победу и поражение. Это самая равная и главная пара из всех», — считает Деменко.

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» сыграют в третьем розыгрыше плей-офф подряд. В сезоне-2021/22 дальше прошел испанский клуб, в турнире-2022/23 сильнее были англичане. Интересно, что победитель этого противостояния впоследствии обязательно выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее в «Манчестер Сити» назвали позором жеребьевку Лиги чемпионов.