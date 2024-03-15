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Названо условие для включения белорусских клубов в российские турниры

Дюков заявил об условии для включения белорусских клубов в российские турниры

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюковоценил вероятность включения в российские первенства клубов из Белоруссии, а также рассказал, что для этого должно произойти. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких‑то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили. В РФС готовы рассмотреть такую инициативу? Почему бы и нет», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России и Белоруссии, а также все российские и белорусские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее был назван следующий тренер московского «Спартака».

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