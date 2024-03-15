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Российский хоккеист повторил достижение легенды НХЛ

Никита Кучеров повторил достижение Бобби Халла

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся с канадским хоккеистом Бобби Халлом по количеству очков среди крайних нападающих за первые 65 игр сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 15 марта «Тампа» в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3. Кучеров в этом поединке набрал пять очков, отдав четыре результативные передачи и единожды лично поразив ворота соперника.

Таким образом у него стало уже 112 результативных баллов в первых 65 играх в сезоне, у Халла — такое же количество баллов. До достижения Александра Могильного (113) ему не хватило одного очка. Лидером по очкам за такое количество игр является Яромир Ягр. В сезоне-1995/1996 он набрал 128 очков.

26 февраля Кучеров повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, который единолично принадлежал игроку «Вашингтона» Александру Овечкину. На счету Овечкина и Кучерова по четыре сезона с этим показателем.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, набрав 76 очков. «Рейнджерс» располагаются на третьем месте, имея в активе 90 баллов.

Ранее Овечкину предрекли трудности в погоне за Гретцки.

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