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МОК не собирается менять критерии допуска россиян на Олимпиаду-2024

МОК обсудит реализацию критериев по допуску атлетов РФ до ОИ на следующей неделе

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kovop/Shutterstock

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается изменять критерии допуска спортсменов из России на летние Олимпийские игры — 2024. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все принципы были сформулированы и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они изменены не будут. В отношении реализации этих принципов исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», — указано в заявлении.

Спортсмены из России и Белоруссии при попадании на Игры обязаны выступать в нейтральном статусе. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024 года в Париже.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. Однако в декабре 2023 года МОК принял решение допустить атлетов из России и Белоруссии до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и соблюдении и указанных требований.

Ранее страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия Игр-2024.

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