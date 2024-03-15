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Игрок «Урала» Эммерсон: службы, которые следят за чистотой города, недорабатывают

Футболист «Урала» Эммерсон: в Екатеринбурге плохо убирают снег

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Павел Лисицын/РИА Новости

Защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон заявил, что коммунальные службы Екатеринбурга плохо справляются со своей работой, передает Sport24.

«Снег плохо убирают. Он быстро превращается в лед, а сейчас в грязь. Я в прошлом году ломал руку — вышел из дома, поскользнулся и снова упал на нее», — сказал Эммерсон.

Эмммерсон родился в 1995 году в Одессе. На его счету два матча в составе Республики Конго. За «Урал» он выступает с 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 13 место, набрав 19 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На второй строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков.

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что клуб РПЛ может расстаться с группой футболистов.

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