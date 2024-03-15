Загитова рассказала о своем отношении к фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова заявила, что обожает фигурное катание, передает Первый канал.

«Я обожаю мой вид спорта, это моя отдушина на самом деле. Выходя на тренировки, а я это делаю каждый день, все бытовые заботы уходят на второй план. Ты просто кайфуешь, выходя на лед», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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