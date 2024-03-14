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Дзюба вернулся в стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив» и «Оренбург» объявили составы на матч Кубка России

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РИА

«Локомотив» и калининградская «Балтика» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет 14 марта, начало в 18:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Морозов, Ненахов, Баринов, Митай, Жемалетдинов, Глушенков, Дзюба.

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Фернандес Р., Капленко, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Фернандес А., Козлов, Лисакович.

Артем Дзюба вернулся в стартовый состав «железнодорожников». Прошлую игру чемпионата России он начинал со скамейки.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:2 (Тигран Ованесян, Натан Гассама — Тимур Сулейманов (дубль)).

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), и «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Ранее «Спартак» объявил состав на матч Кубка России.

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Футбол. Чемпионат России
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