Фигуристке Щербаковой предстоит операция

Олимпийской чемпионке фигуристке Анне Щербаковой, получившей травму, предстоит операция на голеностопе. Об этом сообщает ТАСС.

»Щербакова пропускает шоу Тутберидзе из-за травмы. Ей предстоит операция на голеностопе», — цитирует издание своего источника.

В шоу Тутберидзе выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и призер Игр Александра Трусова, которая заменит дисквалифицированную из-за допинга Камилу Валиеву.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

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