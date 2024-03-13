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Тренера «Спартака» Абаскаля назвали недоразумением

Эксперт Бубнов о наставнике «Спартака»: даже Мостовой лучше Абаскаля

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов в своей колонке на сайте Sportbox порассуждал на тему, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Что касается российских тренеров, поставь любого из РПЛ, и хуже не будет, чем при Абаскале, а то, может, и лучше. Гильермо в сравнении с ними — недоразумение.

В России хватает и свободных тренеров, которые неплохо заменили бы Абаскаля. Можно вспомнить тех же Шалимова, Писарева, Титова, Аленичева и других. В конце концов, можно переманить Тихонова из «Енисея». Даже Мостовой лучше Абаскаля», — написал Бубнов.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта красно-белые проиграли всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Балахнин объяснил неудачи «Спартака».

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