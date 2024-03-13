Тарасова назвала условие, при котором она извинится перед Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед тренером Этери Тутберидзе, если она узнает правду о допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС .

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — сказал Тарасова.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигуристке Камиле Валиевой дать допинг мог только тренер.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой за клевету.