Тарасова отреагировала на заявление Тутберидзе о клевете

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе о клевете, заявив, что ничего об этом не думает, передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего об этом не думаю, отдыхаю сейчас. Ничего не знаю, комментировать не буду», — сказала Тарасова.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигуристке Камиле Валиевой дать допинг мог только тренер.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что тренеры не давали Валиевой запрещенных препаратов.