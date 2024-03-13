В WADA предположили, что в деле Валиевой замешан физиотерапевт или врач

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет доказательств причастности тренера Этери Тутберидзе к допинговому скандалу Камилы Валиевой. Об этом в интервью AP рассказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Ниггли отметил, что в деле Валиевой может быть замешан физиотерапевт или врач.

«У этого дела очень неприятный привкус. Особенно когда видишь, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой, вместо того, чтобы указать, кто помогал ей с допингом», — сказал Ниггли.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что только тренер мог дать допинг Валиевой.