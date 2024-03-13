Карпин объяснил, почему «Ростов» проиграл ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против московского ЦСКА заявил, что его команда не ставила задачи вылететь в нижнюю сетку. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, в первом тайме его игроки имели неплохие шансы отличиться.

«У команды точно не было никакого нейтрального отношения к этой игре, от того, что в случае поражения вылетаешь в Путь регионов, у нас не было недонастроя. Мы провели хороший первый тайм, провели 35 минут из 45 на чужой половине поля, но во втором начали что-то выдумывать. Разбирать подробности не буду здесь, будем обсуждать с игроками произошедшее», — заявил Карпин.

Матч, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился с результатом 2:0 в пользу армейцев. Счет на 63-й минуте открыл Илья Агапов, удвоил преимущество Тамерлан Мусаев на 84-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч состоялся в декабре 2023 года на стадионе «Ростова» и завершился ничейным результатом со счетом 1:1.

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