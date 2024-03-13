Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карпин объяснил, почему «Ростов» проиграл ЦСКА

Тренер «Ростова» Карпин: нейтрального отношения к игре с ЦСКА не было

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против московского ЦСКА заявил, что его команда не ставила задачи вылететь в нижнюю сетку. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, в первом тайме его игроки имели неплохие шансы отличиться.

«У команды точно не было никакого нейтрального отношения к этой игре, от того, что в случае поражения вылетаешь в Путь регионов, у нас не было недонастроя. Мы провели хороший первый тайм, провели 35 минут из 45 на чужой половине поля, но во втором начали что-то выдумывать. Разбирать подробности не буду здесь, будем обсуждать с игроками произошедшее», — заявил Карпин.

Матч, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился с результатом 2:0 в пользу армейцев. Счет на 63-й минуте открыл Илья Агапов, удвоил преимущество Тамерлан Мусаев на 84-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч состоялся в декабре 2023 года на стадионе «Ростова» и завершился ничейным результатом со счетом 1:1.

Ранее бывший директор «Спартака» согласился с главой «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами