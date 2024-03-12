ЦСКА выбил «Ростов» из Кубка России

Московский ЦСКА обыграл «Ростов» во втором матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России и вышел в полуфинал.

Матч, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился с результатом 2:0 в пользу армейцев. Счет на 63-й минуте открыл Илья Агапов, удвоил преимущество Тамерлан Мусаев на 84-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый поединок состоялся в декабре 2023 года на стадионе «Ростова» и завершился ничейным результатом со счетом 1:1. Итоговый счет по сумме двух матчей — 3-1 в пользу армейского клуба.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Ростов» идет на десятой позиции, имея в активе 27 баллов.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В 2023 году подопечные Владимира Федотова в финальном противостоянии обыграли «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. ЦСКА выиграл первый трофей под руководством Федотова. Специалист возглавил команду в июле 2022 года. Всего Кубок России армейцы выигрывали восемь раз.

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