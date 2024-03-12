Абаскалю призвали дать доработать сезон в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что уровень главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не соответствует команде, а также объяснил, почему ему нужно дать доработать до конца сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас нет конкретного кандидата ему на замену. Есть безработные тренеры: Черчесов, Титов, Аленичев, но остальные на контрактах и решают свои задачи. Им нужно доработать сезон. Поэтому Абаскалю нужно дать доработать этот чемпионат. Осталось два месяца. А потом отпустить», — заявил Гладилин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

Ранее стало известно, сколько получит Абаскаль в случае увольнения из «Спартака».