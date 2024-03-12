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Ринг-герл показала себя в коротком топе и шортах

Американская ринг-герл Рен показала себя в коротком топе и шортах

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brookliyn_wren/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская ринг-герл Бруклин Рен поделилась с подписчиками соблазнительным фото, на котором она запечатлена на пляже.

На снимке девушка в коротком топе и шортах.

В августе 2021 года российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз не нужны на поединках.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте. Исторически они ненужные люди, это лично мое мнение», — сказал тогда Хабиб.

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