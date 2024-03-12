Овечкину предрекли большую славу после ухода Кузнецова из «Вашингтона»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки после ухода из команды Евгения Кузнецова, передает «Чемпионат».

«Что ждет Овечкина после обмена Кузнецова? Его ждет большая слава. Вы понимаете, о чём я говорю. У него на это есть два сезона», — сказал Кожевников.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Овечкин вплотную подобрался к достижению легенды «Вашингтона».