Комментатор Губерниев рассказал, что его выселили на улицу

Журналист Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке, где пройдет чемпионат России.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне жить в домике на стадионе в Малиновке. Нарушили договорённости и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели», — написал Губерниев.

11 марта между Губерниевым и тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным произошла перепалка, которая началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Сорин назвал Губерниева мерзавцем.