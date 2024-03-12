«Спартак» готов заплатить за иностранного тренера

Московский «Спартак» всерьез рассматривает на пост главного тренера команды наставника португальской «Браги» Артура Жорже, передает A Bola.

Красно-белые готовы заплатить за специалиста денежную компенсацию. В подписании контракта со специалистом заинтересован спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

Под руководством Жорже «Брага» идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, уступая только «Спортингу», «Бенфике» и «Порту».

Ранее экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров подверг критике Абаскаля.