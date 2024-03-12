Тарасова заявила, что только тренер мог дать допинг Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виноват тренер. Об этом она рассказала в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — сказала Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Дмитрий Песков призвал Валиеву продолжать защищать свои права.