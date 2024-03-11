WADA: РУСАДА не соответствует антидопинговому кодексу

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в своем релизе заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует антидопинговому кодексу.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

С 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге пройдут Игры Дружбы.

Ранее бобслеист Алексей Воевода заявил о фальсификации своих допинг-проб.