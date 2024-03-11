Игрок «Спартака» рассказал, кто виноват в поражении от «Факела»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении красно-белых от воронежского «Факела» (0:2) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Матч проходил на стадионе «Лужники», так как домашний стадион красно-белых «Лукойл Арена» не был допущен к проведению встречи, так как его газон не прошел проверку специальной комиссии РПЛ.

«Цель — побеждать в каждом матче, эта игра не была исключением, но не получилось. В этом можно винить только себя, «Факел» подстроился под нас. Они играли в свою игру, а мы не сумели адаптироваться к этому по ходу матча», — приводит Legalbet слова Умярова.

Забитыми мячами в игре москвичей и воронежцев отметились Евгений Марков, реализовавший пенальти, и Даниил Пруцев, поразивший собственные ворота. «Спартак» после 20-го тура опустился на шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея 31 очко. Отставание от лидирующего теперь санкт-петербургского «Зенита» составляет девять баллов. «Факел» закрепился на одиннадцатой строчке с 25 очками и отрывом в пять баллов от идущего на 12-й позиции грозненского «Ахмата».

Ранее бывший тренер сборной России назвал причину поражения «Спартака» от «Факела».