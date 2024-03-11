Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал Губерниева мерзавцем

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал в своем Telegram-канале журналиста Дмитрия Губерниева мерзавцем.

В комментариях в Telegram-канале Сорина Губерниев заявил, что тренер защищает мерзавцев, ответственных за массовый завал лыжниц на Спартакиаде.

«Дмитрий, мерзавец — это вы. Вы поливаете грязью людей, используя свои возможности на ТВ, до окончания официальной проверки и оценки действий людей, которые ответственны за проведение гонки и Спартакиады в целом», — сказал Сорин.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Губерниев назвал команду главы ФЛГР Елены Вяльбе лицемерами и врунами.