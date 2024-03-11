«Спартаку» предложили не увольнять Абаскаля

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после поражения красно-белых в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) не стоит принимать решение об отставке Гильермо Абаскаля.

По его мнению, испанский специалист должен доработать до конца сезона.

«Кипяток лить не надо, надо дать доработать до конца. При любом раскладе Гильермо Абаскаль пока не готов к борьбе за наивысшие места. «Спартак» должен бороться за чемпионство, а Абаскаль к этому не готов, он этого никогда не делал, ему всего 34 года. Он молодой специалист, созреет и вырастет», — заявил Гладилин.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Валерий Гладилин заявил, что наставник «Факела» Ташуев преподал урок Абаскалю.