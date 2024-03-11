«Спартак» решил уволить Абаскаля

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 11 марта должна состояться встреча тренера Станислава Черчесова с вице-президентом «Лукойла», председателем совета директоров московского «Спартака» Александром Матыциным.

Как утверждает источник, Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых. Сообщается, что отставка Гильермо Абаскаля с этого поста — дело решенное, испанец покидает «Спартак».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее стал известен еще один кандидат на замену Абаскалю в «Спартаке».