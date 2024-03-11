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В Кремле дали совет МОК по поводу допуска россиян

Песков призвал МОК хорошо задуматься над понятием «двойные стандарты»

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен задуматься о своем отношении к российским спортсменам. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Безусловно, руководству Международного олимпийского комитета нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием «двойные стандарты». На ситуации в других частях мира они закрывают глаза. То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть», — сказал Песков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее призер ОИ из России высказала принципиальную позицию по нейтральному статусу.

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