В Кремле дали совет МОК по поводу допуска россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен задуматься о своем отношении к российским спортсменам. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Безусловно, руководству Международного олимпийского комитета нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием «двойные стандарты». На ситуации в других частях мира они закрывают глаза. То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть», — сказал Песков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее призер ОИ из России высказала принципиальную позицию по нейтральному статусу.