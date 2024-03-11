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Умер призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

Трехкратный призер ОИ по спортивной гимнастике Диомидов умер в возрасте 80 лет

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Shutterstock

Трехкратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

«ФСГР выражает соболезнования родным и близким Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Демидов также завоевывал серебряные медали в командных соревнованиях на ОИ 1965 и 1968. Кроме того, он является бронзовым призером Олимпиады-1968 в опорном прыжке и чемпионом мира в соревнованиях на брусьях 1966 года.

В 1964 году Диомидов первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. После этого данный элемент назвали в его честь.

20 февраля сообщалось, что бывший немецкий футболист Андреас Бреме скончался на 64-м году жизни.

В конце января стало известно, что 18-летний боец смешанных единоборств (ММА) умер во время спарринга на турнире в Кирове.

Ранее сообщалось, что 17-летний хоккеист клуба НМХЛ умер во время тренировки.

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