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Российская теннисистка сказала, что у нее нет слов после победы над пятой ракеткой мира

Теннисистка Блинкова о победе над Пегулой: у меня нет слов

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Eloisa Lopez/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе, передает The Tennis Letter в соцсетях.

Блинкова отметила, что она благодарит свою команду за работу, а также отметила, что у нее нет слов.

«Мы так многого достигли вместе. Мои мечты сбываются в последнее время», — сказала Блинкова.

Поединок, который продлился 2 часа 5 минут, завершился в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 6:3. Блинкова сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В третьем круге Блинкова сыграет с теннисисткой из Франции 61-й ракеткой мира Диан Парри, которая в трехсетовом поединке обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Российская теннисистка занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее соперница — пятая ракетка мира. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 105 очков).

Ранее Рафаэль Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе.

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