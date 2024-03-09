Российские гимнастки Аверины отказались переходить на госслужбу

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, что у них нет в планах перехода на госслужбу, передает «Спорт-Экспресс».

«В государственную службу пока не пойдем, и не собираемся. Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях», — сказали спортсменки.

Спортсменки объявили об окончании своей карьеры 23 февраля.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Ирина Винер назвала причину завершения карьеры Авериных.