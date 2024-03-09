«Зенит» сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Дуглас дос Сантос (38 минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У хозяев единственный мяч на счету Эрика Бикфалви (90+3). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 40 очков и сместили «Краснодар» (39) с первой строчки турнирной таблицы. «Урал» с 19 балами остается на 13-й позиции.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с казанским «Рубином», а «Урал» в Екатеринбурге примет «Ростов».

9 марта в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» сыграет с «Пари Нижний Новгород» (16.30 мск), а московское «Динамо» встретится с грозненским «Ахматом» (19.00 мск).

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