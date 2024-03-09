Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хоккейный агент заявил, что рекорды Овечкина уже бьют оскомину

Агент Дементьев заявил, что все ждут, когда Овечкин обойдет Гретцки

close
100%
Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил попадание российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-15 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Думаю, те рекорды, которые ставит Александр, уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда, и все к этому готовятся. Конечно, на этом пути есть достижения, которые Александр перебивает. Это очень приятно и показательно, является ориентиром для других хоккеистов, играющих в лиге. Так что ждем только максимального результата», — заявил агент.

В ночь на 8 марта по московскому времени Овечкин отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз». Благодаря этому россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1532 (840 шайб и 692 результативные передачи) в 1405 играх.

По этому показателю 38-летний форвард обошел Пола Коффи (1531 очко в 1409 матчах) и поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги.

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

Ранее Малкин извинился перед фанатами «Питтсбурга».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами