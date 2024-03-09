Хоккейный агент заявил, что рекорды Овечкина уже бьют оскомину

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил попадание российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-15 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Думаю, те рекорды, которые ставит Александр, уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда, и все к этому готовятся. Конечно, на этом пути есть достижения, которые Александр перебивает. Это очень приятно и показательно, является ориентиром для других хоккеистов, играющих в лиге. Так что ждем только максимального результата», — заявил агент.

В ночь на 8 марта по московскому времени Овечкин отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз». Благодаря этому россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1532 (840 шайб и 692 результативные передачи) в 1405 играх.

По этому показателю 38-летний форвард обошел Пола Коффи (1531 очко в 1409 матчах) и поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги.

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

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