Российский хоккеист забил в первом матче после программы помощи игрокам НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Миннесоту Уайлд» матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Болл-Арене» в Денвере и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин, отличившийся в овертайме. Для россиянина эта игра была первой после участия в программе помощи игрокам НХЛ.

Программа NHL/NHLPA Player Assistance Program помогает игрокам с психическими проблемами и/или зависимостями (наркотической, алкогольной). В конце февраля Ничушкина допустили к тренировкам с «Колорадо».

У «Миннесоты» отличился Брок Фэйбер, которому ассистировал российский форвард Кирилл Капризов.

«Эвеланш» одержали третью победу подряд и с 85 очками занимают третьем место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» набрала 67 баллов и расположилась на 12-й строчке.

Ранее российский хоккеист назвал последним шансом свой переход в «Каролину».